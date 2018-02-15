Единую налоговую декларацию сдали 53 чиновника. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной налоговой службе Кыргызстана.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 13 февраля отчитались о доходах уже 43 тысячи 773 налогоплательщика. В их числе 8 тысяч 474 организации, 28 тысяч 166 индивидуальных предпринимателей, 5 тысяч 461 гражданин, имеющий патент, и 1 тысяча 619 тех, чьи доходы налогом не облагаются, но они сочли нужным сдать декларацию. А также 53 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, юридические лица до 1 марта, а физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2017 год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности и объектах имущества.

В ГНС напоминают: срок подачи декларации истекает 1 апреля.

С 2018 года лица, замещающие либо занимающие государственную или муниципальную должность, должны представлять в налоговые органы декларацию в электронном виде, тогда как ранее они сдавали декларацию о доходах и расходах в Государственную кадровую службу, а Единую налоговую декларацию — в ГНС.

За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических лиц и 10 тысяч — для юридических.