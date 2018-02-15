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Власть

Депутаты требуют тщательнее контролировать продукты, которые ввозят из Китая

Депутаты Жогорку Кенеша требуют проверять на соответствие кыргызскому стандарту продуктов из Китая. Об этом заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

Она напомнила, что Кыргызстан запретил ввоз утиного мяса из КНР. Чиновники Госслужбы ветеринарной и фитосанитарной безопасности побывали в Китае и ознакомились с работой предприятий по производству утиного мяса. Выяснилось, что производство не соответствует нормам законодательства Кыргызстана.

«Но из Китая к нам везут не только утиное мясо. Например, рис и яйца, при производстве которых, возможно, используют химические вещества. Одним из целевых ориентиров программы продовольственной безопасности КР является обеспечение качества, контроля и надзора за продуктами питания. Ведется ли мониторинг завезенных продуктов питания? Какие процедуры проходят продукты, чтобы попасть на рынок? Как проверяют продукты на наличие химических веществ и соответствие требованиям государства?» — поинтересовалась Аида Исмаилова.

Кроме того, она предложила развивать в Кыргызстане органическое сельское хозяйство.

«Это мировой тренд. Мы должны поддержать его», — заявила депутат.
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