Няни, собачьи парикмахеры, прислуга. Кому еще не нужны кассовые машины

Министр экономики Артем Новиков рассказал, кому не нужны контрольно-кассовые машины (ККМ).

В список входят реализаторы газет, ценных бумаг, лотерейных билетов вне помещений, проездных билетов, а также продавцы чая и кухонной утвари в поезде, торговцы цветами, няни и гувернантки, домработницы, прачки и собачьи парикмахеры. Если вы продаете пиво из бочки, вам тоже не нужна ККМ.

Сюда же относятся коммерческие банки, лицензируемые Национальным банком, а также религиозные организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством КР, представители которых продают предметы религиозного культа или проводят различные обряды и церемонии.

«Список на первом этапе не изменится, в дальнейшем с учетом консультацией он будет корректироваться», — сказал Артем Новиков.

С 15 июня 2016 года по 17 ноября 2017-го предприниматели установили (модернизировали) 9 тысяч 910 контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в онлайн-режиме. Об этом ранее сообщили в Государственной налоговой службе КР.

По их данным, через установленные ККМ-онлайн выбито более 104 миллиона чеков — на 211 миллиардов сомов. Фискализация ККМ проводится в соответствии с постановлением правительства и проходит в четыре этапа.