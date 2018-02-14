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Власть

Депутат заявляет, что налоговики лоббируют интересы одной российской компании

Депутат Жанар Акаев попросил представителей Государственной налоговой службы Кыргызстана создать равные конкурентные условия для поставщиков контрольно-кассовых машин (ККМ). Об этом он заявил на заседании парламента при обсуждении законопроекта, предполагающего внедрение электронной системы фискализации налоговых процедур.

Заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов рассказал, что в Кыргызстане действуют 14 центров технического обслуживания ККМ, а также есть возможность модернизации старых ККМ для перехода на работу в режиме онлайн.

«По нашей информации, ГНС больше лоббирует одну российскую фирму, у других не берет даже техзадание. Такие заявления поступают к нам. Мы поддерживаем вашу идею фискализации, но условия сделайте для всех одинаковыми и создайте конкуренцию», — сказал Жанар Акаев.

Ранее министр экономики Артем Новиков рассказал о разнице в уплате налогов между теми, кто поставил контрольно-кассовую машину с функцией передачи данных в онлайн-режиме, и теми, у кого ее нет. По его словам, существует несколько схем, по которым предпринимателям удается уходить от уплаты налогов. В том числе речь идет и об особенностях получения счетов-фактур и патентов.

Так, в 2017 году выявили 423 субъекта бизнеса, которые занизили сумму налогов и других платежей на 446 миллионов сомов по счетам-фактурам.
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