14:50
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Власть

В парламенте вновь размышляют, как ограничить в Интернете рекламу алкоголя

На заседании Жогорку Кенеша депутаты вновь подняли вопрос ограничения рекламы спиртных напитков в Интернете. Поправки в Закон «О рекламе» вносит Государственное агентство антимонопольного регулирования.

По словам его представителей, предлагается штрафовать производителей и распространителей такой рекламы. Размер взыскания колеблется от 100 до 700 расчетных показателей (от 10 до 70 тысяч сомов). Нардепы интересуются, как чиновники собираются регулировать рекламу в Интернете и отслеживать ее появление. В частности, Жанар Акаев подчеркнул: контролировать Сеть невозможно. Но в Госагентстве отметили, что у них есть механизмы мониторинга и наказания.

Ирина Карамушкина посоветовала беспокоиться не о спиртных напитках, а о распространении в Интернете видеороликов, содержащих сцены детского насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними, гей-пропаганду.

В итоге парламентарии направили проект закона на голосование. 
Ссылка:
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте вновь поднимают вопрос о краже несовершеннолетних невест
Няни, собачьи парикмахеры, прислуга. Кому еще не нужны кассовые машины
Депутат заявляет, что налоговики лоббируют интересы одной российской компании
У президента появился новый представитель в парламенте
Электронная система фискализации увеличит налоговые поступления в Кыргызстане
Депутаты требуют рассмотреть на заседании провалившуюся судебную реформу
Мэров городов предлагают избирать большинством голосов местных депутатов
Поговорить с депутатами Жогорку Кенеша стало проще. Можно задать вопросы онлайн
Жогорку Кенеш-2018. Во сколько обходятся нам депутаты
Состав депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ
Популярные новости
Всех сотрудников АКС проверить на&nbsp;соответствие требует Сооронбай Жээнбеков Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков
Президент обвинил Генпрокуратуру в&nbsp;неэффективности и&nbsp;безосновательных проверках Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках
Борьба с&nbsp;коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не&nbsp;пойдет дальше Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Итоги Совбеза. Доходы и&nbsp;расходы всех силовиков проверят в&nbsp;ближайшее время Итоги Совбеза. Доходы и расходы всех силовиков проверят в ближайшее время
Бизнес
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных
Скидка 70&nbsp;процентов на&nbsp;номера категории Platinum от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!