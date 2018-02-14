В парламенте вновь размышляют, как ограничить в Интернете рекламу алкоголя

На заседании Жогорку Кенеша депутаты вновь подняли вопрос ограничения рекламы спиртных напитков в Интернете. Поправки в Закон «О рекламе» вносит Государственное агентство антимонопольного регулирования.

По словам его представителей, предлагается штрафовать производителей и распространителей такой рекламы. Размер взыскания колеблется от 100 до 700 расчетных показателей (от 10 до 70 тысяч сомов). Нардепы интересуются, как чиновники собираются регулировать рекламу в Интернете и отслеживать ее появление. В частности, Жанар Акаев подчеркнул: контролировать Сеть невозможно. Но в Госагентстве отметили, что у них есть механизмы мониторинга и наказания.

Ирина Карамушкина посоветовала беспокоиться не о спиртных напитках, а о распространении в Интернете видеороликов, содержащих сцены детского насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними, гей-пропаганду.

В итоге парламентарии направили проект закона на голосование.