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Власть

Глава ГКНБ признал критику в адрес АКС, озвученную президентом на Совбезе

Сегодня президент принял председателя ГКНБ. Были обсуждены задачи по скорейшей реализации решения Совета безопасности от 8 февраля 2018 года.

По данным пресс-службы президента, глава ГКНБ доложил Сооронбаю Жээнбекову о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией, а также проводимой работе по совершенствованию деятельности Антикоррупционной службы в целях повышения ее эффективности.

Абдиль Сегизбаев проинформировал главу государства о том, что проведен тщательный анализ деятельности АКС и приняты во внимание все замечания, озвученные на заседании Совета безопасности.

Сооронбай Жээнбеков поставил задачу в кратчайшие сроки пересмотреть формат деятельности АКС на предмет полноты выполнения возложенных на ведомство обязанностей, а также рассмотреть каждого сотрудника АКС на соответствие занимаемой должности.

«Все сотрудники должны четко понимать предназначение и роль АКС в борьбе с коррупцией. Не заниматься простыми отписками и работать по шаблону, — отметил президент. — Вы должны ставить перед собой максимально высокую планку задач и добиться цели — бороться с коррупционными преступлениями, представляющими угрозу национальной безопасности».

Перед ГКНБ стоит серьезная задача – вести борьбу с коррупцией в правоохранительных, судебных органах и других государственных структурах. Нужны результаты.

Сооронбай Жээнбеков

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