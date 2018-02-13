Президент потребовал проанализировать весь руководящий состав силовых структур. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на рабочем совещании с секретариатом Совета безопасности.
Чиновники обсудили дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.
Глава государства потребовал от секретариата Совета безопасности начать активную работу по реализации антикоррупционных мер, в первую очередь в правоохранительных, судебных и надзорных органах страны в соответствии с решением последнего заседания Совета безопасности, провести анализ всего руководящего состава в органах, призванных бороться с коррупцией.
Секретариат Совета безопасности должен взять на особый контроль работу правоохранительных органов по расследованию уголовных дел, ранее необоснованно приостановленных и прекращенных.