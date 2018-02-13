Президент потребовал проанализировать весь руководящий состав силовых структур. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на рабочем совещании с секретариатом Совета безопасности.

Фото пресс-службы президента. Рабочее совещание секретариата Совета безопасности, 13 февраля 2018 г.

Чиновники обсудили дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.

Глава государства потребовал от секретариата Совета безопасности начать активную работу по реализации антикоррупционных мер, в первую очередь в правоохранительных, судебных и надзорных органах страны в соответствии с решением последнего заседания Совета безопасности, провести анализ всего руководящего состава в органах, призванных бороться с коррупцией.

Секретариат Совета безопасности должен взять на особый контроль работу правоохранительных органов по расследованию уголовных дел, ранее необоснованно приостановленных и прекращенных.

«Необходимо тщательно проверять декларации сотрудников государственных структур, в том числе правоохранительных, надзорных и судебных органов. Расходы сотрудников правоохранительных органов будут тщательно проверяться. Кыргызстанцы ждут решительных мер по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах жизнедеятельности государства», — отметил Сооронбай Жээнбеков.