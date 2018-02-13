Сапар Исаков купил дочке сапожки. Сдачу с пяти тысяч сомов забрал

Премьер-министр Кыргызстана сегодня отправился в Баткенскую область с рабочим визитом. Сапар Исаков проведет коллегию по итогам 2017 года и заслушает отчет полномочного представителя правительства в регионе.

Местные чиновники свозили премьер-министра на выставку-ярмарку товаров, которые производят баткенские предприниматели. Сапару Исакову понравились резиновые сапожки для маленьких детей. Детскую обувь производят в СЭЗ «Лейлек».

Стоимость одной пары — 200 сомов. Глава правительства отдал продавцу 5 тысяч сомов, купив сапоги для своей дочери.

В аппарате правительства ИА «24.kg» уточнили, что премьер-министр действительно дал продавцу купюру номиналом 5 тысяч сомов, поскольку банкнот меньшего достоинства не оказалось. Но Сапару Исакову продавец отдал сдачу.

«То есть никакой покупки 200-сомовых сапожек за 5 тысяч сомов не было», — уточнили в аппарате правительства.