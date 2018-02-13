Сотовые операторы на финансовом рынке. Нацбанк предлагает ввести лицензирование

«Видимо, придется вводить дополнительную банковскую лицензию для мобильных операторов, чтобы обеспечить гарантию сохранности средств нашим гражданам», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

На заседании выяснилось, что у компании «Альфа Телеком» (MegaCom) уставной капитал 100,1 миллиона сомов, у «Нуртелекома» — 174 миллиона сомов. Представитель «Скай Мобайл» не смог назвать сумму.

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов рассказал, что на сегодня почти все банки (кроме двух) в стране довели уставной капитал до 500 миллионов сомов. До 1 июля 2018 года они должны увеличить его до 600 миллионов сомов.

«Сегодня мы не запрещаем деятельность электронных кошельков. Мы лишь против схемы, которую предлагают мобильные операторы. Мы рассматриваем разные варианты. Главное — сохранность средств и прозрачность их движения. Видимо, нам придется вводить дополнительную банковскую лицензию, чтобы обеспечить гарантию сохранности средств граждан при пользовании услугами электронных кошельков», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.