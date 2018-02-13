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Власть

Для любимой малышки. Сапар Исаков купил в Баткене сапожки для дочки

Премьер-министр Кыргызстана сегодня отправился в Баткенскую область с рабочим визитом. Сапар Исаков проведет коллегию по итогам 2017 года и заслушает отчет полномочного представителя правительства в регионе.

Местные чиновники свозили премьер-министра на выставку-ярмарку товаров, которые производят баткенские предприниматели. Сапару Исакову понравились резиновые сапожки для маленьких детей. Детскую обувь производят в СЭЗ «Лейлек».

Стоимость одной пары — 200 сомов. Глава правительства щедро отдал продавцу 5 тысяч сомов, купив сапоги для своей дочери.

Полпред кабинета министров в Баткенской области Абиш Халмурзаев рассказал, как развивается в регионе средний и малый бизнес, отметив трудности предпринимателей при пересечении кыргызско-узбекской границы. Глава правительства обещал разобраться и помочь.
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