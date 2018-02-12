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Власть

Треть опрошенных читателей ИА «24.kg» считает самыми коррумпированными суды

ИА «24.kg» подвело итоги опроса, в котором читателям предлагалось назвать самые коррумпированные ведомства Кыргызстана. В итоге треть проголосовала за суды.

Напомним, на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан до сих пор не может подняться в рейтинге Transparency International. По последним данным, страна заняла 136-е место среди 176 стран мира.

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«В этом виноваты наши правоохранительные, фискальные органы и судебная власть. Нам известно, что раскрываемость резонансных преступлений низкая. Наши органы заняты мелкими преступлениями и беспричинной проверкой бизнеса», — уверен президент.

Мы попросили читателей назвать самые коррумпированные силовые и фискальные ведомства. Самая большая часть опрошенных (31 процент) посчитали, что больше всего коррупции в судах. На втором месте Министерство внутренних дел (13 процентов голосов). На третьем месте Государственная таможенная служба и Антикоррупционная служба ГКНБ. У них по 12 процентов голосов.

Десятая часть респондентов увидела коррупцию в работе Генеральной прокуратуры. Еще 6 процентов читателей назвали коррумпированными ГКНБ, а семь процентов — Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).
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