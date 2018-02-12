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Власть

Дело Аиды Саляновой. Адвокаты обжалуют приговор экс-главе Минюста

Адвокаты экс-министра юстиции Аиды Саляновой обжалуют приговор Бишкекского горсуда. Об этом ИА «24.kg» сообщила Чинара Джакупбекова.

В свою очередь в ЦИК рассказали, что постановление суда пока не поступило.

«Поэтому Аида Салянова пока не может быть лишена депутатского мандата. Поскольку ее адвокаты обратились в Верховный суд, где намерены обжаловать обвинительный приговор, то Клара-Гульнара Самат (Клара Кабилова), следующая в партийном списке партии «Ата Мекен», пока в режиме ожидания. Если Верховный суд оставит в силе решение двух нижестоящих инстанций, тогда будет рассмотрен вопрос о лишении Аиды Саляновой депутатского мандата», — пояснил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Аиду Салянову признали виновной в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, в 2010 году она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Следующей по списку от партии «Ата Мекен» в парламент придет Гульнара-Клара Самат.

Гульнара-Клара Самат — это бывший председатель ЦИК Клара Кабилова. Во время выборов в городской кенеш Бишкека в 2008 году Клара Кабилова открыто заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева. Она покинула страну, опасаясь за свою жизнь.

 
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