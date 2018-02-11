12:55
-4
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Власть

Сапар Исаков выступит на полях Всемирного саммита правительств

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня примет участие в шестом Всемирном саммите правительств в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

По данным пресс-службы правительства, ожидается его выступление на полях панельной дискуссии «Подрыв: вызовы и возможности».

Всемирный саммит правительств проводится под патронажем вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя эмирата Дубай шейха Мухаммеда Бен Рашида Аль-Мактума.

В прошлом году в саммите приняли участие представители правительств 150 стран мира, также общественные деятели, эксперты и представители деловых кругов.
Ссылка:
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Сапару Исакову показали, как работает проект «Умный город» в Дубае
Арабов зовут в Кыргызстан. Инвестировать в экономику и туризм
Премьер-министр Кыргызстана снова улетел. Теперь на саммит в ОАЭ
Сапар Исаков попрощался с послом Казахстана. Дипломата сменил Карим Кокребаев
За месяц объем таможенных платежей в Кыргызстане вырос в два раза
Сапар Исаков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Для перехода в цифровую экономику странам ЕАЭС надо устранить барьеры
Реализация цифровой повестки ЕАЭС позволит странам союза лучше конкурировать
В Алматы началось заседание премьеров ЕАЭС в узком составе
Коррупция в госзакупках? Поможет криптовалюта
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отказался от&nbsp;материальных претензий к&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»
Всех сотрудников АКС проверить на&nbsp;соответствие требует Сооронбай Жээнбеков Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков
Президент обвинил Генпрокуратуру в&nbsp;неэффективности и&nbsp;безосновательных проверках Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках
Итоги Совбеза. Доходы и&nbsp;расходы всех силовиков проверят в&nbsp;ближайшее время Итоги Совбеза. Доходы и расходы всех силовиков проверят в ближайшее время
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!