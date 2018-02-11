Сапар Исаков выступит на полях Всемирного саммита правительств

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня примет участие в шестом Всемирном саммите правительств в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

По данным пресс-службы правительства, ожидается его выступление на полях панельной дискуссии «Подрыв: вызовы и возможности».

Всемирный саммит правительств проводится под патронажем вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя эмирата Дубай шейха Мухаммеда Бен Рашида Аль-Мактума.

В прошлом году в саммите приняли участие представители правительств 150 стран мира, также общественные деятели, эксперты и представители деловых кругов.