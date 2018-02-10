В аппарате президента Кыргызстана очередные кадровые назначения

В аппарате президента Кыргызстана произошли кадровые назначения. Распоряжениями Сооронбай Жээнбеков назначил ответственных секретарей комиссий по государственным наградам, по вопросам помилования и гражданства.

Жылдыз Сманбаева назначена ответственным секретарем комиссии по государственным наградам, Эрнист Апилов — ответственным секретарем комиссии по вопросам гражданства. Кырккелди Кыдырбаев утвержден ответственным секретарем комиссии по вопросам помилования.

Смены кадров не произошло. При прежнем президенте Алмазбеке Атамбаеве они занимали эти же должности.