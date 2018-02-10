Президент Кыргызстана простился с послом Казахстана. Он завершает миссию

Президент Сооронбай Жээнбеков принял посла Казахстана в Кыргызстане Айымдоса Бозжигитова по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По их данным, президент выразил Айымдосу Бозжигитову благодарность за вклад в развитие кыргызско-казахстанских отношений и пожелал дальнейших успехов в карьере, а также отметил, что он всегда будет желанным гостем в Кыргызстане.

«Наши страны отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений и 20-летие со дня подписания Договора о вечной дружбе. Нас связывают неразрывные узы родства, добрососедства, близость языка и культуры, которые являются прочной основой двусторонних отношений. Нам нужно прилагать максимальные усилия для дальнейшего укрепления отношений на принципах взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Сооронбай Жээнбеков.