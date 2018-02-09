Итоги Совбеза. Если отправить в отставку силовиков, вместо них придут еще хуже

В Кыргызстане нужно перестать обсуждать коррупционные схемы. Надо начинать их устранять. Об этом ИА «24.kg» заявил экс-вице-премьер-министр по силовому блоку Токон Мамытов, комментируя итоги Совета безопасности.

По его словам, ничего нового в коррупционных схемах не придумано. Они действуют в Кыргызстане на протяжении десятков лет.

«Президент поставил неудовлетворительную оценку антикоррупционной деятельности силовых структур, органов прокуратуры и судебной власти. Глава государства резко раскритиковал силовиков, но все озвученное фактически соответствует действительности», — отметил Токон Мамытов.

О коррупционных схемах чиновников знает каждая кыргызская семья, которая обсуждает их на своей кухне. Властям пора от обсуждений перейти к результатам. Задача президентом поставлена. И не надо ничего больше выдумывать. Токон Мамытов

Экс-вице-премьер считает, что силовикам нужно дать время для устранения недостатков в своих ведомствах.

«Этих снимем, а вдруг лучше не найдем? У нас очень короткая скамья запасных. Придут еще хуже. Давайте дадим силовикам время до конца года, а там спросим с них», — отметил Токон Мамытов.

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходило заседание Совета безопасности. Это было первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривали вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».