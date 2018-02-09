У президента есть все козыри, чтобы начать реальную реформу в силовых структурах

Юрист Канатбек Азиз прокомментировал ИА «24.kg» выступление президента Сооронбая Жээнбекова на заседании Совета безопасности, которое прошло накануне. Глава государства в жесткой форме раскритиковал работу правоохранительных и фискальных органов и Генеральной прокуратуры.

По словам Канатбека Азиза, вчерашнее заявление Сооронбая Жээнбекова стало неожиданным, поскольку до этого он никак не комментировал ситуацию ни с судебной реформой, которая провалилась, ни с произволом, творящимся в правоохранительной и надзорной системах.

«Одно дело критиковать, другое — принимать решения. После столь резкой критики генералов, я так понимаю, руководителям силовых ведомств дали последний шанс все-таки исправиться. Общество ждет реальных изменений. С 2011 года ждем», — подчеркнул Канатбек Азиз.

Сейчас у Сооронбая Жээнбекова есть реальная возможность показать, насколько он действительно готов не просто к кадровой ротации, а к реформам во всех сферах. Канатбек Азиз

Юрист добавил, что если никаких серьезных изменений не последует, то эта обличительная речь останется лишь на уровне декларативного заявления.

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».