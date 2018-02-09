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Власть

Депутат Аида Касымалиева считает, что отставки силовиков ничего не решат

Депутат парламентской фракции СДПК Аида Касымалиева прокомментировала ИА «24.kg» итоги заседания Совета безопасности, которое прошло накануне.

По ее словам, в обществе наступил режим ожидания. Все теперь задумались, а что последует после жесткого выступления президента Сооронбая Жээнбекова.

Аида Касымалиева считает, что отставки ничего не решат. Нужен системный подход, необходимы реформы.

«А так получается, что мы просто одного человека поменяем на другого. Ротация не всегда оправданна», — считает Аида Касымалиева.

«Конечно, я не могу сказать, будут ли отставки и кто будет отправлен в отставку. Да это было бы и неэтично. Возможно, будет проведен анализ действий сотрудников силовых структур», — сказала Аида Касымалиева.

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».
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