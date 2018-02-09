Итоги Совбеза. Нет смысла менять кадры

«Я не вижу смысла менять кадровый состав силовых структур. Нужно менять подход в борьбе с коррупцией», — заявил ИА «24.kg» политолог Шерадил Бактыгулов, комментируя итоги Совета безопасности.

По его словам, в последние четыре года ГКНБ стала хорошо финансируемой организацией, которая работает гораздо лучше, чем раньше. Сейчас Антикоррупционная служба ГКНБ занимается хозяйствующими субъектами и политиками. Они справляются со своей работой. Есть и другие службы, которые ведут борьбу с коррупцией — Генпрокуратура, МВД, Финпол. Только Генпрокуратура за последний год возбудила более 2,5 тысяч уголовных дел по коррупционным статьям. Но результата все равно нет.

«Проблема не в том, что та же прокуратура плохо работает, а в том, что суд может переквалифицировать дело в менее тяжкие статьи. И здесь виноваты совсем не судьи. Вся проблема в законах. В нашем законодательстве недостаточно определены признаки коррупции. Часто они совпадают с другими статьями», — уверен Шерадил Бактыгулов.

Для того, чтобы борьба с коррупцией была эффективной, должна быть презумпция виновности государственного, муниципального и политического служащего. Шерадил Бактыгулов

Эксперт убежден, что нужно использовать мировую практику. Во многих западных странах есть презумпция виновности. В том же Сингапуре, который часто приводят в пример, чиновник, которого обвиняют в коррупции, сам должен доказывать свою невиновность и законность происхождения своих доходов. А в Кыргызстане такого нет. Следователи сами собирают доказательную базу.

«Народ у нас часто говорит, что как только услышишь заявления о борьбе с коррупцией, нужно ждать кадровых перестановок. Я не вижу в этом смысла. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Сколько уже раз меняли состав силовых структур. Помните, во времена Аскара Акаева была сказана такая фраза, что коррупция добралась до седьмого этажа «Белого дома». Что изменилось с тех пор? Ничего. Коррупции стало еще больше. От смены кадрового состава ничего не поменяется. Ну найдут одну коррупционную схему, закроют ее. Коррупционеры тут же придумают другую», — подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Я считаю, что для эффективной борьбы с коррупцией надо изменить сам подход к проблеме. Нужно навести порядок в законодательстве, убрать так называемые ножницы. Это неправильно, когда по одной статье срок наказания может быть от 5 до 10 лет лишения свободы. Для каждого преступления должна быть определена четкая санкция. Шерадил Бактыгулов

«К тому же Кыргызстану нужно серьезно подумать над введением презумпции виновности и заставить госслужащих и руководящий состав компаний с государственной долей участия тоже отчитываться о своих доходах и расходах. Тогда борьба с коррупцией будет действительно эффективной», — заключил эксперт.

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».