Итоги Совбеза. За жестким выступлением президента должны последовать отставки

Экс-глава МВД Кыргызстана Мелис Турганбаев прокомментировал ИА «24.kg» вчерашнее заседание Совета безопасности. Он считает, что жесткое выступление президента Сооронбая Жээнбекова, адресованное силовикам, было ожидаемым и оправданным.

По мнению Мелиса Турганбаева, так работать силовикам, как они работали до вчерашнего дня, дальше нельзя. А за заявлениями главы государства должны последовать действия.

«Я думаю, какие-то кадровые перестановки будут обязательно, возможно, руководители некоторых силовых структур лишатся своих кресел», — сказал Мелис Турганбаев.

На вопрос, кто из силовиков должен уйти в отставку, бывший министр внутренних дел ответил, что не знает и это решать не ему.

Наверное, те, кто подрывают авторитет правоохранительных органов. Мелис Турганбаев

Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».