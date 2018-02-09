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Власть

Итоги Совбеза. За жестким выступлением президента должны последовать отставки

Экс-глава МВД Кыргызстана Мелис Турганбаев прокомментировал ИА «24.kg» вчерашнее заседание Совета безопасности. Он считает, что жесткое выступление президента Сооронбая Жээнбекова, адресованное силовикам, было ожидаемым и оправданным.

По мнению Мелиса Турганбаева, так работать силовикам, как они работали до вчерашнего дня, дальше нельзя. А за заявлениями главы государства должны последовать действия.

«Я думаю, какие-то кадровые перестановки будут обязательно, возможно, руководители некоторых силовых структур лишатся своих кресел», — сказал Мелис Турганбаев.

На вопрос, кто из силовиков должен уйти в отставку, бывший министр внутренних дел ответил, что не знает и это решать не ему. 

Наверное, те, кто подрывают авторитет правоохранительных органов.

Мелис Турганбаев
Вчера в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».
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