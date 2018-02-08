Совет безопасности намерен также рассмотреть проблему коррупции в энергетике

В Государственной резиденции «Ала-Арча-1» завершилось первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

На ближайших заседаниях Совбеза рассмотрят вопрос борьбы с коррупцией в энергетической и горнорудной отраслях, фискальных структурах, в сфере регистрации и архитектуры, здравоохранения и образования.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, граждане Кыргызстана ждут решительных мер по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах.

Президент призвал широкую общественность, гражданских активистов и бизнес-сообщество не скрывать факты коррупционных проявлений.

«Коррупция не сможет противостоять прозрачности и открытости», — пояснил президент.

Сооронбай Жээнбеков также раскритиковл чиновников органов местной власти. «Мне, президенту, приходят обращения, которые должны решаться на районном уровне, за которые отвечают прокурор, правоохранительные органы. Некоторые факты не подтверждаются. Почему на месте не решаются эти вопросы? Из-за того, что вы не можете решить проблему, обращаются ко мне», — сказал он.