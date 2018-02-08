23:20
-8
USD 68.58
EUR 84.89
RUB 1.20
Власть

Совет безопасности намерен также рассмотреть проблему коррупции в энергетике

В Государственной резиденции «Ала-Арча-1» завершилось первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

На ближайших заседаниях Совбеза рассмотрят вопрос борьбы с коррупцией в энергетической и горнорудной отраслях, фискальных структурах, в сфере регистрации и архитектуры, здравоохранения и образования.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, граждане Кыргызстана ждут решительных мер по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах.

Президент призвал широкую общественность, гражданских активистов и бизнес-сообщество не скрывать факты коррупционных проявлений.

«Коррупция не сможет противостоять прозрачности и открытости», — пояснил президент.

Сооронбай Жээнбеков также раскритиковл чиновников органов местной власти. «Мне, президенту, приходят обращения, которые должны решаться на районном уровне, за которые отвечают прокурор, правоохранительные органы. Некоторые факты не подтверждаются. Почему на месте не решаются эти вопросы? Из-за того, что вы не можете решить проблему, обращаются ко мне», — сказал он.
Ссылка:
просмотров: 1456
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги Совбеза. Доходы и расходы всех силовиков проверят в ближайшее время
Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков
Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках
Наркопоток «Северный транзит» — это результат коррупции в силовых структурах
Буду вмешиваться! Президент пообещал помощь гражданам, чьи права ущемляются
Президент возмущен, что все силовики передвигаются в сопровождении и с охраной
Президент обвинил силовиков и судей, занятых мелочью, а не борьбой с коррупцией
Президент обещает бороться с коррупцией, невзирая на должности и статусы
Почему борьба с коррупцией без результатов? Сооронбай Жээнбеков назвал причину
Все злые. Почему депутат решил промолчать о повышении тарифов на электроэнергию
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отказался от&nbsp;материальных претензий к&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»
Сапар Исаков об&nbsp;&laquo;Умном городе&raquo;, Айбеке Калиеве и&nbsp;кресле премьера Сапар Исаков об «Умном городе», Айбеке Калиеве и кресле премьера
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол
Бизнес
MegaCom: как бесплатно пополнить баланс MegaCom: как бесплатно пополнить баланс
&laquo;О!Деньги&raquo;: оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;одно касание «О!Деньги»: оплачивайте коммунальные услуги в одно касание
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе