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Власть

Поговорить с депутатами Жогорку Кенеша стало проще. Можно задать вопросы онлайн

Для повышения подотчетности и прозрачности законодательной ветви власти на официальном сайте Жогорку Кенеша появилась возможность задавать вопросы депутатам в онлайн-режиме.

Новый инструмент прямой связи представили сегодня. Функция стала доступной на обновленной персональной странице каждого депутата.

Теперь здесь также содержится полная информация о деятельности парламентариев. В частности, уже представлена информация об инициированных законопроектах, а также выступления, видео и фотоматериалы, связанные с деятельностью депутатов, публикации в СМИ.

Здесь же есть кнопка «Обращение». С ее помощью можно задать вопрос депутату. Правда, остаться анонимным при таком обращении не получится. Чтобы спросить о чем-либо депутата, нужно указать фамилию, имя, отчество, электронный адрес и номер телефона.
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