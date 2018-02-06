21:59
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Власть

Президент рассказал о потенциале экспорта экологически чистой продукции

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о больших возможностях экспорта экологически чистой продукции на встрече с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеком Мурашевым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков отметил, что практически со всеми своими коллегами — главами государств ближнего зарубежья в числе других вопросов взаимодействия он обсудил перспективы сотрудничества в аграрном секторе.

В Узбекистане мы обсудили возможности снятия акцизного налога с ввозимой сельскохозяйственной и мясо-молочной продукции, открытия новых совместных предприятий. В Таджикистане обсуждены механизмы взаимодействия по экспорту, импорту и реэкспорту товаров с учетом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и наличия статуса ВСП+.

Сооронбай Жээнбеков
«Имеется большой спрос на нашу сельхозпродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, мы можем выдержать конкуренцию. У нас большие возможности экспортировать экологически чистую продукцию на внешние рынки, необходимо активизировать работу в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков

На встрече также обсудили приоритетные направления в свете реализации указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Министр также рассказал о подготовке к весенним полевым работам и привлекаемым в сельскохозяйственную отрасль инвестициям.

«Министерство сельского хозяйства должно тесно взаимодействовать с финансовыми институтами и местной властью по обеспечению фермеров и предпринимателей в регионах льготными кредитами. Подготовить проекты по строительству перерабатывающих предприятий, помогать фермерам и предпринимателям в регионах — это должно быть нашей основной целью», — отметил глава государства.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Министр Нурбек Мурашев

«В 2017 году мы получили значимые результаты: темпы роста перерабатывающей промышленности составили 112 процентов, рост экспортированной переработанной продукции — 126 процентов. Мы начали пожинать плоды вступления в ЕАЭС», — отметил Нурбек Мурашев.

Он также рассказал о скором прибытии специалистов российской государственной компании «Росагромаркет», с участием которых 12-13 февраля пройдут конференции для фермеров. На этой площадке обсудят перспективы сотрудничества по совершенствованию экспортной инфраструктуры Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам заседания Евразийского межправсовета подписаны 14 документов
Реализация цифровой повестки ЕАЭС позволит странам союза лучше конкурировать
Дмитрий Медведев: В 2018 году займемся устранением барьеров на общем рынке ЕАЭС
В Алматы началось заседание премьеров ЕАЭС в узком составе
Сапар Исаков в Алматы. Обсуждение будущего ЕАЭС и встреча с Дмитрием Медведевым
Визит президента Кыргызстана в Таджикистан. Фоторепортаж
Премьер-министры стран ЕАЭС обсудят в Алматы состояние взаимной торговли
В отставку отправили главу Службы национальной безопасности Узбекистана
Мавзолей первого президента Узбекистана открыли в Самарканде
Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Южной Кореи в связи с пожаром
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отказался от&nbsp;материальных претензий к&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Сапар Исаков об&nbsp;&laquo;Умном городе&raquo;, Айбеке Калиеве и&nbsp;кресле премьера Сапар Исаков об «Умном городе», Айбеке Калиеве и кресле премьера
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00