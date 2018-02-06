Президент рассказал о потенциале экспорта экологически чистой продукции

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о больших возможностях экспорта экологически чистой продукции на встрече с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеком Мурашевым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков отметил, что практически со всеми своими коллегами — главами государств ближнего зарубежья в числе других вопросов взаимодействия он обсудил перспективы сотрудничества в аграрном секторе.

В Узбекистане мы обсудили возможности снятия акцизного налога с ввозимой сельскохозяйственной и мясо-молочной продукции, открытия новых совместных предприятий. В Таджикистане обсуждены механизмы взаимодействия по экспорту, импорту и реэкспорту товаров с учетом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и наличия статуса ВСП+. Сооронбай Жээнбеков

«Имеется большой спрос на нашу сельхозпродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, мы можем выдержать конкуренцию. У нас большие возможности экспортировать экологически чистую продукцию на внешние рынки, необходимо активизировать работу в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков

На встрече также обсудили приоритетные направления в свете реализации указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Министр также рассказал о подготовке к весенним полевым работам и привлекаемым в сельскохозяйственную отрасль инвестициям.

«Министерство сельского хозяйства должно тесно взаимодействовать с финансовыми институтами и местной властью по обеспечению фермеров и предпринимателей в регионах льготными кредитами. Подготовить проекты по строительству перерабатывающих предприятий, помогать фермерам и предпринимателям в регионах — это должно быть нашей основной целью», — отметил глава государства.

Фото пресс-службы президента КР. Министр Нурбек Мурашев

«В 2017 году мы получили значимые результаты: темпы роста перерабатывающей промышленности составили 112 процентов, рост экспортированной переработанной продукции — 126 процентов. Мы начали пожинать плоды вступления в ЕАЭС», — отметил Нурбек Мурашев.

Он также рассказал о скором прибытии специалистов российской государственной компании «Росагромаркет», с участием которых 12-13 февраля пройдут конференции для фермеров. На этой площадке обсудят перспективы сотрудничества по совершенствованию экспортной инфраструктуры Кыргызстана.