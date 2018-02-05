Зампомощника госсекретаря США прибыл в Кыргызстан. С кем встретится

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Афганистана и Центральной Азии Генри С. Эншер находится с визитом в Кыргызстане.

По данным пресс-службы посольства США в КР, он обсудит широкий круг двусторонних вопросов с руководителями Кыргызстана, членами парламента и лидерами гражданского общества. Посол Эншер также встретится с участниками программ обмена правительства США.

Встречи с представителями оппозиции не запланированы.

«Цель визита — лучше узнать о задачах, стоящих перед правительством КР, и обсудить вопросы, представляющие общий интерес», — говорится в сообщении.

Карьерный дипломат, заместитель помощника госсекретаря занимал должность посла США в Алжире (2011-2014 годы). Он также был главой миссии в представительстве США в международных организациях в Вене; старшим гражданским представителем на военном аэродроме «Кандагар-Юг», Афганистан; директором Управления по делам Афганистана Госдепартамента США и директором по политическим вопросам Ирака в Ближневосточном бюро Госдепартамента США. Эншер приступил к дипломатической службе в 1983-м и работал в таких городах, как Эрмосильо, Джидда, Маскат, Дамаск, Вена, Алжир, Тель-Авив и Багдад.