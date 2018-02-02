Сапар Исаков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Сапар Исаков обсудил с председателем правительства России Дмитрием Медведевым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

Отмечено, что встреча состоялась в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Алматы. Стороны обсудили актуальные темы двустороннего взаимодействия стран. Кроме того, Сапар Исаков поздравил Дмитрия Медведева с началом председательствования Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе в 2018 году.

Фото аппарата правительства. Стороны выразили готовность к продолжению конструктивного диалога по всему спектру вопросов, направленных на укрепление кыргызско-российского сотрудничества

«Уверен, что все инициативы и идеи российской стороны найдут практическую реализацию во благо дальнейшего укрепления союза», — подчеркнул Сапар Исаков.

Главы правительств обсудили последние тенденции международной и внутренней цифровой повестки, меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений в рамках кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, а также меры по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений.

Стороны выразили готовность к продолжению конструктивного диалога по всему спектру вопросов, направленных на укрепление кыргызско-российского сотрудничества.