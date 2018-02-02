В Алматы началось заседание премьеров ЕАЭС в узком составе

В Алматы (Казахстан) началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Главы правительств собираются обсудить цифровизацию и взаимную торговлю в союзе.

В первой половине дня премьер-министры встретились на полях форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Каждый из глав правительств рассказал, как идет процесс цифровизации в его стране, предложил идеи по реализации общей цифровой повестки в рамках союза. Стороны договорились, что обсудят этот вопрос на заседании ЕМПС.

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«В этом году Россия председательствует в Евразийском союзе. И конечно, цифровая повестка дня станет неотъемлемым условием, сквозной темой нашего взаимодействия. Будем развивать ее повсеместно. Выиграет в этой гонке тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим регулирования, это очевидно. Цифровые процессы действительно требуют трансграничного регулирования, причем основанного на мягкой платформе, а не на традиционной», — заявил во время форума Дмитрий Медведев.

Премьер-министры по итогам переговоров подпишут ряд документов. В том числе будет одобрено соглашение о маркировке товаров в странах ЕАЭС средствами идентификации.