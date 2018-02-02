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Власть

Коррупция в госзакупках? Поможет криптовалюта

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков уверен, что снизить уровень коррупции при госзакупках поможет криптовалюта. Об этом он заявил сегодня на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

По словам главы правительства, Кыргызстан хочет применить систему криптовалют в системе государственных закупок. Сапар Исаков уверен, что рисков это не несет, но может помочь в борьбе с коррупционными проявлениями.

«По криптовалютам мы работаем с нашими коллегами из ЕАЭС. Но я уверен, что в системе госзакупок их можно использовать. Кроме того, наш проект «Таза коом» позволит оптимизировать государственные расходы и увеличить доходную часть бюджета. В следующем году мы хотим стать цифровым правительством», — заключил Сапар Исаков.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев не оценил оптимизм по поводу криптовалют. Он призвал коллег быть предельно внимательными к этому направлению.

«Мы сегодня не знаем, будут вообще в дальнейшем использоваться эти криптовалюты или они вообще исчезнут. Прошу коллег быть более внимательными, говоря об их использовании в своих государствах, ведь наши рынки и системы взаимосвязаны. Мы должны изучить вопрос и разработать единую систему», — предложил Дмитрий Медведев.
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