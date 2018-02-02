Кыргызстан будет использовать российский опыт фискализации налогов

Кыргызстан собирается использовать российский опыт при фискализации налоговых процедур. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Сапар Исаков на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Глава кабмина уверен, что цифровизация дает мощные эффекты для экономики. Сегодня Кыргызстан занимается фискализацией налоговых процедур. За помощью республика обратилась к российскому опыту.

«Я обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву в этом вопросе, потому что в РФ фискализация налоговых процедур находится на высоком уровне, как и у белорусских коллег», — отметил Сапар Исаков.

Мы договариваемся, что будем использовать российские технологии. Это позволит вытащить финансы, которые сейчас находятся в тени. Наши прогнозы ошеломляющие. Я видел, как это было в России, какой рывок у них произошел, когда они ввели фискализацию. Сапар Исаков

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Кроме того, глава правительства рассказал о том, что сегодня Кыргызстан занимается строительством «умных городов». Недавно заключили контракт для реализации проекта. Премьер уверен, что это позволит снизить число ДТП и преступлений в целом.

«Мы делаем один большой командный центр в столице. На наш взгляд, это стимулирует граждан к порядку. Мы перестроим наши подходы к жизнедеятельности страны», — заключил Сапар Исаков.