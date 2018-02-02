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Власть

Премьер предложил странам ЕАЭС использовать кыргызскую систему защиты данных

Премьер-министр КР Сапар Исаков предложил странам Евразийского экономического союза использовать кыргызскую систему защиты данных. Об этом он заявил сегодня на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

По его словам, в рамках перехода стран ЕАЭС к цифровизации возникает вопрос кибербезопасности. В Кыргызстане уже выработано законодательство в этой сфере. Премьер уверен, что сейчас в республике используют стандарты, которые в будущем станут применять во всех странах союза.

«Применяем две системы защиты данных. Они друг другу не противоречат. Опыт показывает, что остальные страны ЕАЭС могли бы делать так же. Мы в законах смогли разделить секретную и конфиденциальную информацию. Конфиденциальную информацию «прогоняем» через портал госуслуг. Наши IT-специалисты построили национальную систему «Тундук». Она объединяет министерства, ведомства и частные компании. По этой системе мы уже обмениваемся информацией и предоставляем услуги», — рассказал Сапар Исаков.

«Если буквально год назад кыргызстанец, чтобы получить кредит, бегал и собирал кучу справок, то сегодня все иначе. Мы многие справки исключили, сделали само собой разумеющимися. Человек просто подписывает документ и соглашается, чтобы банк использовал его данные. И мы сразу начинаем доставать информацию из наших источников. Год назад этого не было», — заключил премьер.
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