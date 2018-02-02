19:25
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Власть

Сапар Исаков рассказал, как Кыргызстан идет к цифровизации

Премьер-министр Сапар Исаков рассказал, как Кыргызстан идет к цифровизации и чего удалось достичь за год. Об этом он заявил сегодня на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», проходящем в Алматы.

По его словам, реализация цифровой повестки позволит объединить и эффективно координировать общие усилия стран ЕАЭС для развития региональной безопасности, экономического сотрудничества и повышения благосостояния стран союза. Сапар Исаков отметил, что цифровизации Кыргызстана нет еще и года, но уже сделан большой рывок.

«Мы уже запустили портал госуслуг. В ближайшие два года около 200 услуг наши граждане будут получать через него. Мы сделали рывок благодаря тому, что ввели биометрические данные. Уже около 80 процентов граждан Кыргызстана сдали биометрику. Соответственно, все виды госуслуг мы будем привязывать к ней. У каждого человека на портале госуслуг будет свой личный кабинет», — подчеркнул Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
Для перехода в цифровую экономику странам ЕАЭС надо устранить барьеры
Реализация цифровой повестки ЕАЭС позволит странам союза лучше конкурировать
В Алматы началось заседание премьеров ЕАЭС в узком составе
Коррупция в госзакупках? Поможет криптовалюта
Кыргызстан будет использовать российский опыт фискализации налогов
Премьер предложил странам ЕАЭС использовать кыргызскую систему защиты данных
Сапар Исаков в Алматы. Обсуждение будущего ЕАЭС и встреча с Дмитрием Медведевым
Сапар Исаков обещает вытащить все финансы из тени и просит помощи налоговиков
Премьер грозит налоговикам увольнением за саботаж реформ
Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат