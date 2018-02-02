Премьер-министр Сапар Исаков рассказал, как Кыргызстан идет к цифровизации и чего удалось достичь за год. Об этом он заявил сегодня на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», проходящем в Алматы.

По его словам, реализация цифровой повестки позволит объединить и эффективно координировать общие усилия стран ЕАЭС для развития региональной безопасности, экономического сотрудничества и повышения благосостояния стран союза. Сапар Исаков отметил, что цифровизации Кыргызстана нет еще и года, но уже сделан большой рывок.

«Мы уже запустили портал госуслуг. В ближайшие два года около 200 услуг наши граждане будут получать через него. Мы сделали рывок благодаря тому, что ввели биометрические данные. Уже около 80 процентов граждан Кыргызстана сдали биометрику. Соответственно, все виды госуслуг мы будем привязывать к ней. У каждого человека на портале госуслуг будет свой личный кабинет», — подчеркнул Сапар Исаков.