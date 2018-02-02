Депутат предлагает сотовым операторам получить разрешение у Нацбанка

Сотовые операторы, если хотят работать без посредников и выполнять функцию банков, должны получить разрешение у Нацбанка. Об этом заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» депутат Айтмамат Назаров.

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По его словам, спор между Национальным банком и сотовыми операторами по поводу пополнения электронных кошельков с баланса мобильного телефона можно разрешить, приняв жесткое решение.

«Сотовые операторы хотят работать без посредников, то есть без банков, сами хотят выполнять их роль. Тогда пусть берут разрешение у Нацбанка», — сказал депутат.

Его поддержал председатель главного финансового регулятора Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов. По его данным, лизенция коммерческого банка стоит недорого — 300 сомов.

«Уставной капитал коммерческих банков — 600 миллионов сомов. Но для сотовых операторов мы, конечно, условия пересмотрим», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, Нацбанк предлагает запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса мобильных телефонов. Сотовые операторы против. Общественные обсуждения продлятся до 12 февраля.