19:25
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Власть

Депутатам СДПК рассказали, в каких сферах есть дефицит специалистов

На заседании фракции СДПК сегодня рассматривают вопросы, касающиеся рынка труда и занятости населения, регулирования внутренней и внешней трудовой миграции.

Аида Касымалиева раскритиковала Министерство труда и социального развития, заявив, что следует принять предложение коллеги Карамат Орозовой и отделить занятость от развития, но глава ведомства Таалайкуль Исакунова выступила против. Аида Касымалиева также указала на то, что министерство плохо работает по пограмме начисления пособий. Ее поддержала Эльвира Сурабалдиева, подчеркнув, что в Кыргызстане не работает накопительная система.

«У вас есть статистика, каких специалистов не хватает в Кыргызстане и готовят ли их?» — спросила Аида Касымалиева.

Выяснилось, что рынок труда испытывает дефицит в специалистах горнодобывающего профиля, а также в сфере сельского хозяйства, торговли и образования. По данным Минсоцразвития, 70 процентов таких специалистов готовят профлицеи и вузы страны. Но не все находят работу в КР из-за низкой зарплаты и выезжают за рубеж.

Евгения Строкова отметила, что в Кыргызстане неправильно распределен трудовой ресурс, повсеместно нарушается техника безопасности труда, работникам не предоставляют надлежайшие условия.
Ссылка:
просмотров: 1250
Версия для печати
Материалы по теме
Состав депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ
Депутат считает, что прежде чем повышать тарифы, надо поднять зарплату и пенсии
Депутаты СДПК критикуют Министерство социального развития
Устали заседать. Следующую неделю депутаты проведут в округах
Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол
«Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Авария на ТЭЦ. Депутатам важны не причины, а на каком языке отвечают энергетики
Депутат не поверил Айбеку Калиеву, что в домах горожан потеплело
Депутат: Директор ТЭЦ в СМИ называет три разных причины аварии
Депутат возмутилась, что на ТЭЦ — стратегическом объекте — работают китайцы
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат