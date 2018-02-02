Депутатам СДПК рассказали, в каких сферах есть дефицит специалистов

На заседании фракции СДПК сегодня рассматривают вопросы, касающиеся рынка труда и занятости населения, регулирования внутренней и внешней трудовой миграции.

Аида Касымалиева раскритиковала Министерство труда и социального развития, заявив, что следует принять предложение коллеги Карамат Орозовой и отделить занятость от развития, но глава ведомства Таалайкуль Исакунова выступила против. Аида Касымалиева также указала на то, что министерство плохо работает по пограмме начисления пособий. Ее поддержала Эльвира Сурабалдиева, подчеркнув, что в Кыргызстане не работает накопительная система.

«У вас есть статистика, каких специалистов не хватает в Кыргызстане и готовят ли их?» — спросила Аида Касымалиева.

Выяснилось, что рынок труда испытывает дефицит в специалистах горнодобывающего профиля, а также в сфере сельского хозяйства, торговли и образования. По данным Минсоцразвития, 70 процентов таких специалистов готовят профлицеи и вузы страны. Но не все находят работу в КР из-за низкой зарплаты и выезжают за рубеж.

Евгения Строкова отметила, что в Кыргызстане неправильно распределен трудовой ресурс, повсеместно нарушается техника безопасности труда, работникам не предоставляют надлежайшие условия.