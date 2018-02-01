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Власть

Сооронбай Жээнбеков пригласил Эмомали Рахмона на фестиваль Чингиза Айтматова

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона на фестиваль, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова. Об этом он сообщил в ходе официального визита в Душанбе.

«Мы весьма признательны и рады участию таджикских спортсменов в первых и вторых Всемирных играх кочевников. Надеюсь, Таджикистан поддержит и третьи Всемирные игры кочевников, которые состоятся в Кыргызстане в сентябре. Также приглашаем таджикскую сторону принять участие в Международном фестивале, посвященном 90-летию Айтматова и 30-летию Иссык-Кульского форума», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что на днях последний роман Чингиза Айтматова «Когда падают горы» вышел в свет на таджикском языке.

Эмомали Рахмон отметил, что таджикская сторона с радостью рассмотрит приглашение.
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