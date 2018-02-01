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Власть

О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана в узком кругу

Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в Душанбе с официальным визитом. Сегодня состоялась его встреча в узком кругу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Кыргызстан — наш близкий сосед. Страны сотрудничают по многим вопросам двустороннего и регионального характера. Мы можем поднять сотрудничество на более высокий уровень развития», — считает Эмомали Рахмон.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за приглашение посетить Душанбе с официальным визитом. «Очень рад, что в юбилейный год я приехал в Таджикистан. Мой визит говорит о том, что Кыргызстан готов к дальнейшему развитию и углублению отношений. У нас есть возможность обсудить актуальные вопросы», — добавил глава КР.
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