Давно пора. Ревизию всех иностранных кредитов требует провести Жанар Акаев

Провести ревизию всех иностранных кредитов, полученных Кыргызстаном на реализацию проектов, требует депутат парламента Жанар Акаев. Об этом он заявил сегодня.

Он напомнил о финансовых заимствованиях на реконструкцию Токтогульской ГЭС, строительство альтернативной дороги Север — Юг и покупку автобусов для общественного транспорта в городе Бишкеке.

Напомним, весной 2017 года началась реконструкция и модернизация Токтогульской ГЭС.

Расходы на ремонт гидроэлектростанции составят более $400 миллионов. Ремонт ГЭС ведется при поддержке иностранного капитала.

В 2014 году начато строительство автомобильной дороги Балыкчи — Джалал-Абад, соединяющей север и юг Кыргызстана. Общие затраты на проект составляют примерно $855 миллионов.

В 2018 году мэрия Бишкека намерена закупить за счет кредита 350 автобусов на 3,5 миллиарда сомов. Цена одного автобуса составит около $143 тысяч.

На декабрь 2017 года госдолг Кыргызстана составлял $4 миллиарда 444 миллиона.

Жанар Акаев поднял вопрос о ревизии иностранных кредитов при обсуждении работы депутатской комиссии по изучению аварии на ТЭЦ Бишкека и выяснения, куда потратили $386 миллионов.