Замерзающим бишкекчанам поможет бесплатная медицина

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании поинтересовались, смогут ли бишкекчане получить компенсацию из-за холода в квартире.

Премьер-министр Сапар Исаков отметил, что коммунальные счета им пересчитают, а тем, кто заболел или получил обморожение, поможет бесплатная медицина.

«Слава богу, жертв не было, больницы работают», — сказал он.

Максат Сабиров спросил у него, верит ли он на самом деле, что медицина в Кыргызстане бесплатная.

«По Конституции, медицина бесплатная. Но это имеет свои последствия. Оборудования не хватает», — ответил премьер-министр.