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Власть

Премьер-министры стран ЕАЭС обсудят в Алматы состояние взаимной торговли

В Алматы (Казахстан) 2 февраля состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры стран союза обсудят состояние агропромышленного комплекса и взаимной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, председательствовать на саммите будет глава правительства России Дмитрий Медведев. Премьер-министры рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы.

В повестке вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в странах союза и состояние взаимной торговли.

«Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Кроме того, ожидается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере», — прокомментировали в ЕЭК.

В этот же день состоится международный форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации». В работе форума примут участие главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана, журналисты казахстанских и зарубежных СМИ.
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