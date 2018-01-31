Кричат. У депутатов сдают нервы, они не хотят обсуждать аварию на ТЭЦ

Между депутатами Жогорку Кенеша произошла словесная перепалка.

Дастан Бекешев предложил прекратить обсуждение аварии на ТЭЦ Бишкека, так как вопросы повторяются. Он предложил дать выступить представителям от каждой фракции.

Рыскелди Момбеков не выдержал и выбежал с криками к микрофону: «Не надо никого защищать! Если вы спешите, идите в теплые кабинеты. Или Сапар Исаков сбежит? Мы шесть дней ждали, укутавшись в одеяла. А теперь вы просите прекратить вопросы».

Дастан Бекешев продолжил спор: «Здесь нет дежурных депутатов. Когда вам надо, вы тоже бегаете. Вопросы уже касаются не ТЭЦ, а энергосектора в целом».

Отметим, что на обсуждение записалось 76 человек. Выступили только 24. Регистрацию прошли 111 депутатов.