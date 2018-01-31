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Власть

Мэр Бишкека рассказал депутатам, как работали пункты обогрева для горожан

Мэрия Бишкека еще не подсчитала, сколько потратила на питание и обогрев горожан. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша градоначальник Албек Ибраимов.

По его словам, было организовано 8 пунктов обогрева и питания, установлено 20 палаток. Четырех человек разместили в гостинице.

«Пока сложно сказать, сколько денег мы потратили на это. Владелец гостиницы не взял денег за размещение. Тратим деньги только на питание», — сказал Албек Ибраимов.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что бюджетников заставляли готовить пищу и самостоятельно отвозить замерзающим бишкекчанам. Вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова опровергла эту информацию.

Организовать в срочном порядке пункты обогрева с выдачей пледов для всех нуждающихся и горячим питанием поручил 27 января премьер-министр Сапар Исаков. В правительстве Кыргызстана сообщали, что на эти нужды выделены финансовые средства.
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