Энергетикам, допустившим коллапс в Бишкеке, премьер-министр больше не верит

Премьер-министр Сапар Исаков не верит энергетикам Кыргызстана. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
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По его словам, насос испортился не из-за погоды. Скорее всего, он был поломан еще в теплое время. «У меня появилась мысль, что его летом не открывали. Как бы энергетики мне ни отвечали, я им не верю, ни одному их слову», — пояснил Сапар Исаков.
Он добавил: независимые эксперты должны сказать, можно ли было запустить новое оборудование. Правительство не берется обвинять топ-менеджмент энергокомпаний в назначениях, так как прежде необходимо разобраться в причинах аварии.
29 января энергетики созвали большую пресс-конференцию. Перед журналистами они начали разборки и стали валить вину друг на друга.