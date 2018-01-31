Премьер-министр тоже задавал вопрос, почему не запустили новый блок ТЭЦ Бишкека

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, как и общественность, не понял, почему не запустили новый блок ТЭЦ Бишкека. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в работе находился только один модернизированный блок.

«Я тоже задал вопрос, почему не работает второй. Мне ответили, что для заполнения его водой потребуется время. Но во время тумана экипаж самолета самостоятельно принимает решение, сажать лайнер или нет, и берет на себя ответственность. Я не стал мешать специалистам: они имеют многолетний опыт и знают свое дело», — рассказал Сапар Исаков.

Он добавил, что расследование покажет, насколько правильные решения принимало руководство ТЭЦ Бишкека.