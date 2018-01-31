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Власть

Ротация кадров в Государственной регистрационной службе начнется в феврале

Государственная регистрационная служба начнет ротацию кадров в феврале этого года. Об этом на коллегии ГРС сообщил глава ведомства Дастан Догоев.

По его словам, в настоящее время служба готовит карту ротации сотрудников. «Мы утвердили реестр должностей, подлежащих ротации. В настоящий момент проводим финансовые расчеты. Вместе с Минфином составляется смета. Ротация кадров предусматривает не только перемещение человека с одного место на другое, но и финансовые затраты. Мы не можем без согласия людей перевести их в другой регион», — сказал Дастан Догоев.
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