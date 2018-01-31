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Власть

Сапар Исаков обещает вытащить все финансы из тени и просит помощи налоговиков

«В Кыргызстане большие финансовые ресурсы сегодня находятся в тени. Наша зада — вытащить их оттуда», — заявил сегодня на коллегии Государственной налоговой службы премьер-министр Сапар Исаков.

Глава кабмина привел пример, когда два магазина с одним и тем же товарооборотом платят разные суммы налогов. Премьер недоумевает, как такое может быть. Он признался, что к налоговикам у него много вопросов.

Мы не повышаем и не изменяем налоги. Мы просим справедливо их платить.

«В ближайшее время мы с вами будем работать тесно. С каждым из вас. Вы меня будете видеть часто. Если этого не делать, то процесс не пойдет. Я прошу вас отрабатывать ваши функциональные обязанности. От вас зависит экономическое развитие страны. Сегодня большое количество финансовых ресурсов находится в тени. Наша задача — вытащить их оттуда.  Когда будет система прослеживаемости товаров, налоговая система будет видеть, когда товар был произведен и продан. Мы будем отслеживать все. Вашу работу мы совместим с работой таможенной службы, потому что в системе «Таза коом» должны состыковываться определенные цифры», — заключил Сапар Исаков.

Я буду лезть во все дырки налоговой системы.

Сапар Исаков

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