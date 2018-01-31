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Власть

Премьер грозит налоговикам увольнением за саботаж реформ

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня лично изучает справки о работе налоговиков и грозит им увольнением за саботаж реформ правительства. Об этом он заявил на коллегии Государственной налоговой службы.

По его словам, всю систему налоговой службы переведут в электронный формат. При этом фискалы должны вместе с бизнесом отработать все спорные и необходимые действия. Речь идет и о методологии, и о разработке подзаконных актов, которые будут регулировать фискализацию налоговых процедур. Премьер уверен, что это нужно сделать для того, чтобы не было никаких просчетов.

«В странах, где идет фискализация, происходят огромные бюджетные вливания. Я сразу скажу, что одним из важных направлений моей работы в правительстве будет реформа налоговой системы. Скажу откровенно: я лично сейчас изучаю различные справки. Я запросил данные по каждому из вас. Мне не важно, какой путь вы прошли, какие были проблемы. Я все прощу. Но если после сегодняшнего выступления я увижу, что идет сопротивление или, того хуже, безразличие к делу, я буду принимать оперативные кадровые решения», — пригрозил Сапар Исаков.

Не бывает незаменимого премьер-министра или госслужащего. Всегда наше место может занять более сильный.

Сапар Исаков

«Если мы достигнем той цели, которую ставим, то к началу следующего года будут видны результаты. Если это случится, то и для вас будут положительные моменты в плане увеличения зарплаты. Я вам это обещаю. Если вы сработаете на результат, то как премьер-министр я вам обещаю принять решение по вопросу зарплаты», — заявил Сапар Исаков.
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