Депутат не поверил Айбеку Калиеву, что в домах горожан потеплело

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, отчитываясь о причинах аварии на ТЭЦ и проделанной работе по ее устранению, председатель правления ОАО «Национальный энергохоллдинг» Айбек Калиев сообщил, что тепло в домах горожан появится уже сегодня.

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«В центре города уже тепло, в микрорайоны тепло дойдет в течение нескольких часов», — сказал он.

«Сегодня я звонил нескольким знакомым, живущим в центре города и микрорайонах. Все они сказали, что в домах очень холодно. Только что я позвонил снова. И они сказали, что холодно до сих пор. И те, кто живут в центре, сказали, что холодно. А вы тут говорите, что в центре уже тепло», — сказал депутат Жыргалбек Турускулов.