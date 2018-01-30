Замерзающий Бишкек. Намерены ли депутаты выразить вотум недоверия мэру?

Намерены ли депутаты городского кенеша выразить вотум недоверия мэру Бишкека Албеку Ибраимову в связи с отсутствием тепла в квартирах горожан, рассказал ИА «24.kg» лидер коалиции большинства Таалайбек Сагынов.

По его словам, народные избранники озабочены ситуацией. «Мы такие же горожане, как и все. Мы тоже надеялись, что отопление дадут 26 января к 22.00 . Но сегодня уже явно видно, что это приобрело затяжной характер», — сказал он.

«Вчера мы ездили по палаткам, пунктам обогрева. Сегодня мы хотим собрать коалицию, пригласить и оппозицию, чтобы обсудить дополнительные меры социальной, психологической или индивидуальной поддержки наших горожан. Те меры, которые сегодня есть, достаточные, но не исчерпывающие», — добавил Таалайбек Сагынов.

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На вопрос, намерены ли народные избранники потребовать отставки градоначальника, он ответил: «Сегодня это не главное. Поэтому я предложил не обсуждать причины, последствия и искать виноватых — в этом будут разбираться компетентные органы. Вопрос не в доверии или недоверии: мы должны обсудить допмеры соцподдержки. Хотя разбор полетов обязательно будет, и по итогам комиссии будут сделаны выводы относительно городских служб и так далее».

С 26 января в столице проблемы с отоплением из-за аварии на ТЭЦ. Горожане жалуются на понижение температуры в квартирах до +8. В соцсетях за эти дни не раз звучало предложение отправить мэра в отставку.

Премьер-министр пообещал, что в квартирах станет тепло сегодня к 16.00.