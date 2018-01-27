Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Южной Кореи в связи с пожаром

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину в связи с пожаром в больнице Седжон в городе Миряне. Он направил телеграмму. Об этом сообщил отдел инофрмационной политики аппарата президента.

«Прошу Вас передать слова глубокого соболезнования и сочувствия близким и родным погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте послания.

В больнице короля Седжона произошел пожар. Как сообщило южнокорейское информационное агентство «Енхап» со ссылкой на представителя пожарной службы, погиб 31 человек, более сорока пострадали.