Кыргызстанцы помнят героизм и отвагу блокадников Ленинграда

Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем ОО «Кыргызское общество блокадников Ленинграда» Анной Кутановой. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, президент подчеркнул, что оборона Ленинграда является одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны.

Блокадники продемонстрировали всему миру не только мужество, стойкость и героизм. Они показали пример чести и силы человеческого духа. Мы благодарны вам за активную общественную деятельность. Уверен, что вы и в дальнейшем будете помогать воспитывать высокие духовные и моральные качества у молодого поколения. Сооронбай Жээнбеков

«Не болейте. Живите долго в благополучии. Мы со своей стороны всегда готовы поддержать вас. Мы всегда будем помнить героизм и отвагу наших предков, которые подарили нам мир ценой своей жизни», — отметил президент Сооронбай Жээнбеков.

Председатель ОО «Кыргызского общества блокадников Ленинграда» Анна Кутанова рассказала президенту об их деятельности.

«Наша деятельность направлена на укрепление мира и согласия в Кыргызстане, на воспитание молодежи в духе патриотизма, чтобы они не забывали о героизме своих предков, о войне и мужестве людей, которые смогли выдержать блокаду Ленинграда. Хочется, чтобы был мир и согласие в нашем доме. Мы чтим эту дату, организовываем мероприятия по случаю освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — отметила Анна Кутанова.

Член ОО Шамиль Мухамеджанов рассказал о том, как ребенком пережил блокаду Ленинграда, вырос в детском доме в Иссык-Кульской области, работал на благо своей страны.

Глава государства пожелал ветеранам блокады крепкого здоровья и всех благ, поздравил Анну Кутанову с днем рождения. Ветераны получили от президента подарки.