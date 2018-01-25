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Власть

Правительство Кыргызстана обеспокоено малым количеством снега

Правительство Кыргызстана обеспокоено малым количеством снега: в Токтогульском водохранилище ожидается моловодье. Об этом заявлено на заседании республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода.

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев призвал каждого гражданина экономить электроэнергию. «На самом деле снега мало. Надо думать и о следующем годе. Этому может помочь каждый из нас. Давайте будем экономить электричество по мере возможности», — сказал он.

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 11 января составил 17,69 миллиарда кубометров.
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