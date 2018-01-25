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Власть

Очень холодно. Депутаты предлагают отпустить школьников на каникулы

Из-за начавшихся в Кыргызстане морозов депутаты парламента предлагают отпустить учеников на каникулы. С таким предложением выступили сегодня члены Жогорку Кенеша.

Махабат Мавлянова отметила, что от машины до дома дойти невозможно, поэтому детям нужно дать 4-5 дней отдыха.

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Кроме того, депутаты подняли вопрос организации школьных автобусов. В зимнее время, особенно в тех школах, где ученики вынуждены учиться в три смены, школьные автобусы особо актуальны.

В Кыргызстане в ближайшие дни ожидается похолодание до −40 градусов.

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков пояснил, что на заседание придут представители Министерства образования и науки. Все вопросы можно будет задать им. Они расскажут об учебной программе и скажут, можно ли объявить каникулы.
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Депутаты Жогорку Кенеша ушли на летние каникулы
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